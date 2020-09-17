前總統府發言人丁允恭爆發醜聞，某位自稱大學學弟的男子更加碼爆料丁允恭過去大學的荒唐往事，但丁出面反駁並否認。宅神朱學恒則表示，在1998年的時，有一篇政大修曼尼斯社給社會的一封信上，就有寫出丁大學女友的名字，而且這封信更指控丁的品行不良，既然丁在大學時期就有不良記綠，他真的不懂為什麼民進黨還會重用丁？

據《東森新聞》報導，一名自稱丁允恭大學學弟的男子表示，丁允恭以前有交過一位政大的女朋友，但他在交往過程中仍不斷劈腿，最後女方受不了分手。而且丁在大學時就十分受歡迎，那時甚至有剛推甄上大學、不知有沒有滿18歲的學妹參加完營隊後慘遭毒手，後來丁允恭還向他們炫耀，和那名學妹發生關係。對於該爆料的內容，丁允恭否認爆料的內容，同時也表示沒交往過政大的女友。

對此，朱學恒在政論節目《國民大會》上表示，醜聞爆發以後，丁允恭銷聲匿跡，許多事情都沒有回應，但是唯獨對這名自稱學弟的指控有明白的回應。

「可是到底有沒有這回事」？朱學恒指出，在1998年的時候，有一篇政大修曼尼斯社給社會的一封信，內容點名，丁允恭和其弟以及兩位女學生蕭XX和郭XX，其中一位是丁允恭女友這四人不但是「抓耙子」，還破壞社團，請以後所有的社運團體、社區組織和各政黨都要小心提防這幾人，不要再讓憾事發生。政大修曼尼斯社是當時政大思想較前進的社團，政治思想偏綠。

朱學恒直言，這個事情證明兩件事，第一個就是丁允恭在大學時代還真惡名在外，連社運團體對丁有很大不滿；第二是丁有政大女友啊！也就是說丁允恭還是有隱瞞一些事。既然丁在大學時期到現在都有這麼多惡名，為什麼民進黨和綠營還要繼續用丁？背後到底是誰不得而知。

(中時新聞網)