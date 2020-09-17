2020桃園地景藝術節18日登場，為期17天在平鎮雙連坡及中壢大崙盛大展開，屆時將有大量觀光人車湧入，平鎮警分局為求活動圓滿順利，特別配合主辦單位規劃相關交通管制勤務，請參觀民眾多加注意。

2020桃園地景藝術節平鎮雙連坡展區位在平鎮區雙連里及高雙里，地景藝術分別座落在石門大圳步道、碉堡公園、高連社區活動中心、中央大學及玄盛發農場。自行開車前往的民眾，北上可行駛國道1號平鎮系統交流道台66快速公路往觀音方向，行駛領航北路一段至文中三臨時停車場；南下可行駛國道2號下大竹交流道往青埔方向，行駛領航北路四段至領航北路一段前往文中三臨時停車場，再搭乘紅線及藍線接駁車前往。另警方也呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場，避免車潮雍塞。

另平鎮警分局也會在平鎮雙連坡展區周遭管制路邊停車，建立安全行人走廊，配合主辦單位引導騎乘機車前往之民眾，至陸光路與陸光路14巷口的機車停車場停放，亦請民眾多加利用。周邊除設有活動會場指示牌外，平鎮警分局也將派遣員警協助交通疏導，並在會場設立機動派出所，協助維護秩序、通報及為民服務。

(中時 )