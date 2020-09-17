美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）16日與駐紐約辦事處長李光章共進午餐，克拉夫特稱這場與台灣官員的餐會是「歷史性會議」，並稱美國正在推動台灣重返聯合國；警大公共安全學系教授董立文今受訪表示，「台灣要重返聯合國是非常遙遠，比台美建交更遙遠」。

新世紀基金會今舉辦「美國總統大選的中國問題」座談會；綠營台灣智庫執委賴怡忠受訪指出，目前只知道美國駐聯合國大使和我們駐聯合國代表碰面，且訊息也非常公開，美國認為台灣在國際上應該有個代表性。

他說，不過他認為，美方表達態度是這裡，認為台灣在國際上被國際封殺是不公平應該是要給台灣一個合理位置。

董立文則說，第一個含義是表達美國川普政府的意象，如果美國政府沒有人出來轉圜，那這就非常明確的信號，但是在實際上他認為，「台灣要重返聯合國是非常遙遠，比台美建交更遙遠」。

他說，因為聯合國大多數委員都被中國把持，「我會把他看成是美國川普政府對台灣意象上善意的表達」，重點可能是項莊舞劍意在沛公，是要近一步提升台美關係。

台大經濟學教授張清溪則認為，這是美國國務院政策不是個人政策。

(中時 )