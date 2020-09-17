台中38歲蘇姓孕婦因孕吐嚴重，讓她幾乎三餐難以下嚥，只好吃水果、薯條當正餐，且蘇婦為了讓孩子皮膚變好、還天天喝蜂蜜水，自認「吃的不多」，卻在產檢時發現血糖值超過140mg／dL，罹患妊娠糖尿病，所幸戒掉含糖飲料後，血糖終於恢復標準值。

烏日林新醫院新陳代謝科主任林瑋涵指出，蘇姓孕婦的父親是糖尿病患者，她本身就是妊娠糖尿病的高危險族群，懷孕初期卻因為孕吐不舒服，每天吃水果度日，有時則吃漢堡、薯條等速食，並且喝蜂蜜水增加營養攝取，卻在無意間攝取大量糖分。

蘇婦懷孕24周時產檢接受「口服葡萄糖耐受測試」，結果發現血糖值超過140mg／dL、喝糖水檢測4次中有2次不合格格，且超音波檢查發現胎兒體重已經超前2周，擔心懷孕中血糖控制不佳會導致羊水過多、胎兒發育異常、巨嬰或新生兒出生後有低血糖等情況，蘇婦開始紀錄飲食並監控血糖。

林瑋涵說，經配合監控血糖後，蘇婦才發現自己飯後的血糖值常常飆高至170mg／dL，主因她是以水果取代蔬菜，卻忽略了水果升糖指數高、蔬菜則富含維生素A等營養，所幸經認真計算每日糖分攝取、戒掉含糖飲料後，蘇婦血糖值恢復到標準值，且胎兒生長速度也恢復正常。

林瑋涵強調，除遺傳因素外，35歲以上高齡孕婦、前一胎曾罹患妊娠糖尿病或曾有心血管疾病、高血壓等病史者，都是妊娠糖尿病的高危險族群；此病症可藉由飲食、運動控制，但產後仍須追蹤血糖情況。

(中時 )