台灣智慧移動產業協會（SMAT）今（17）日舉辦記者會，集結上中下游產業鏈超過七十家企業共同連署，要求政府繼續推動「2030電動機車新售35%」永續目標。SMAT理事長王健全表示，2020年開始，台灣政府對電動運具的支持力道減緩，甚至反而補助民眾購買燃油機車，導致今年的電動機車銷量衰退近三成，市佔率腰斬，整體產業鏈叫苦連天。因此希望政府制訂「2024電動機車破百萬台」的短期目標，依據《臺灣永續發展目標》，繼續重視低碳交通與綠色運具的發展。

智慧移動產業鏈約百位業者共同出席記者會，立委洪孟楷也到場力挺連署行動，顯示推動運具電動化以及支持環境永續發展，已經是不分黨派的社會共識。

智慧移動產業鏈與蒞臨貴賓共同力挺連署「2030電動機車新售35%」、「2020電動機車破百萬台」。/台灣智慧移動產業協會提供

從政策面來看，環保署今年起補助購買七期燃油機車的政策，已經多次引起環保團體的重砲抨擊。依據環保團體整理的資訊，在油車補助政策出現髮夾彎之後，「在行政院、環保署「帶動」下，今年全台有十二個縣市環保局另加碼七期油車補助，從一千五百元到一萬元不等，加倍帶動油車買氣。交通部最新統計，七月油車領牌數高達八點六萬輛，近三年新高。」，形同變相誘導社會增加移動汙染源，對整體汙染依然不減反增，有害無利。

根據交通部公路總局的資料顯示，自2015年開始，電動機車的銷售比重，每年都接近倍數成長（詳見下圖），但今年的銷售比重和去年相比卻幾近腰斬。參與連署的業者紛紛表示，政府政策急轉彎直接影響消費者的購車意願，也衝擊電動機車的整體產業發展，產業界非常憂心，期盼政府制訂政策時，要有長遠的眼光，回歸永續發展目標。

根據交通部公路總局的資料顯示，自2015年開始，電動機車的銷售比重，每年都接近倍數成長。（圖／業者提供）

SMAT理事長王健全表示，世界各國均積極發展運具電動化並提供補助，政府既然已經在《臺灣永續發展目標》中訂定「2030電動機車新售35%」的減碳目標，就應繼續堅持，做出施政成績，也是給產業界一顆定心丸，鼓勵業者全力配合，以加速台灣經濟的成長發展。SMAT秘書長郭錦程進一步解釋，《臺灣永續發展目標》的核心目標之一是「具備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，根據國內現況，目前在第一階段達成減碳目標的就是運輸部門。因此，政府應該要再接再勵，並設定短期目標「2024電動機車破百萬台」，讓減碳政策績效長紅，同時推動台灣電動機車產業成長。

產業界齊聚一堂，力挺《臺灣永續發展目標》中「2030電動機車新售35%」目標。/台灣智慧移動產業協會提供

過去經營傳統機車行的立信輪業董事長張楨彬表示，今天來到連署現場，真的希望政府能聽到產業界的聲音，以前政府砸大錢補助電動機車卻毫無成效，直到近三年來，傳統機車行才從消費者的反應中，看到充滿希望的電動機車產品。因此希望政府能持續鼓勵電動機車產業，傳統機車行才有發展機會。

本次參與連署的企業涵蓋智慧移動產業鏈上中下游，包括全台最大的車材供應廠全興、從ICT產業跨足智慧移動產業的台林、國內老牌電線電纜廠大亞集團、生產電動車充電樁的裕電能源、電動機車品牌廠Gogoro、宏佳騰、一直到最下游的傳統機車行，近70家橫跨各領域的廠商共同向政府發聲倡議，這是智慧移動產業鏈有史以來最大集結。

(中時新聞網)