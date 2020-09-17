台中市潭子區潭興路有連續多處彎道，上下班時段常塞車。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔（右三）爭取台中市潭子區潭興路截彎取直拓寬工程。（王文吉攝）

潭興路（福貴路至新興國小前）拓寬工程說明圖。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

台中市潭子區潭興路通往聚興里路段，由於車流量大又有連續多處彎道，汽機車爭道、交通壅塞。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國17日邀集相關單位會勘，將採「截彎取直」方式，從8公尺拓寬為15公尺，長度1648公尺，初估總經費約2億5千萬元，若順利取得用地，最快2022年10月完工。

潭興路為潭子區公所及台中市警察局洽公之重要聯外道路，部分路段多處S形彎道，路寬僅約6到8公尺寬窄不等，會車不易。聚興里長李添貴表示，由於道路狹窄，上下班時段常塞車，加上沿途彎道多，車禍事故不斷，希望儘快拓寬，提供鄉親一條安全舒適的通行道路。

建設局副局長顏煥義表示，立委楊瓊瓔2015年向公路總局爭取300萬元進行拓寬工程可行性評估，後續建設局因故未繼續向中央申請工程補助。楊委員擔任副市長期間多次提及此路拓寬的重要性，市長認為「造橋鋪路本來就是政府該作的事」，同意由建設局籌措經費辦理。

楊瓊瓔指出，福貴路到新興國小潭興路段路寬8公尺不等，原計畫道路為15公尺，因地方財政窘困遲遲無法拓寬，倘又有意外發生，非但不易排除，更可能延誤救護時間。潭陽里長林國印說，晚上視線不佳，又是連續彎道設計，兩車相會時都有被擦撞感覺，亟需拓寬。

會中決議，潭興路（福貴路至新興國小前）截彎取直拓寬工程明年2月辦理道路範圍用地取得說明會並同步啟動工程設計，預定明年10月上網發包。楊瓊瓔期待，土地所有權人配合市府用地取得作業，倘土地均能協議價購，最快可於2021年11月開工，2022年10月底完工。

(中時 )