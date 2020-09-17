NVIDIA（輝達）新一代高階顯卡GeForce RTX 30系列新品，率先登場的RTX 3080即將於今（17）日晚點正式開賣，國內主要電商平台momo也已將商品上架預告，包括華碩、技嘉及微星、索泰的RTX 3080顯卡賣場皆預計於21:00準時開賣。另華碩與技嘉配置最新RTX 3080獨顯的電競桌上型主機也上架備戰，將同步於21:00首發。

目前賣場上架的四家品牌廠RTX 3080顯卡，規格皆為DDR6X 10GB 320-bit的三風扇HDMI款型，同時享有3年保固。

另華碩與技嘉的電競獨顯桌機則配置如Intel的Z490／B460平台主板，及AMD的X570平台主板，另內建2TB硬碟容量＋512GB或1TB SSD的儲存容量、16～32GB記憶體的規格，打出4萬～6萬元以下的破盤價限量首發，搶灘玩家首波升級商機。

(工商 )