華科慈善基金會將於19日，舉辦「66麥噪 愛耳嘉年華」活動，倡導聽力66原則，及早保護聽力與正確使用耳機。

根據WHO調查，全球近5成、相當於5億年輕人由於未妥善控制耳機聆聽音量，導致聽損風險提升，根據華科基金會網路調查，每三人至少有一人超時用耳，由於耳機使用年齡層日益下降，也讓許多人可能於不自覺中損害聽力。

華科慈善基金會於9月19日假華山文創園區主辦愛耳嘉年華活動，現場除了頒發超過20萬元獎助學金幫助即使聽力受損，仍努力向學，並且專注於藝術、音樂等專業領域的學子，也邀請台北市環保局陳沼舟副局長，以及台灣聽力語言學會、台灣鐵三角與仁寶集團子公司-神寶醫資等單位，提供聽力保護諮詢及豐富獎品。

華科慈善基金會執行長林龍森表示，基金會長期關懷聽力健康議題，透過嘉年華活動，讓民眾認識了解聽力「66」護耳原則，就是在使用耳機時，「耳機音量＜60％、聆聽時間＜60分鐘」，以減少聽力負擔。

活動壓軸邀請到歌手許書豪擔任暖心代言人，最新發表的年度主題曲「六分滿」，也將在活動當天親自獻唱，許書豪更在此次的演唱歌曲中暗藏聽力彩蛋，期待透過『66麥噪』嘉年華活動，在享受音樂的同時也能輕鬆做簡單的聽力檢測，藉此呼籲年輕朋友保護聽力的重要性。

(工商 )