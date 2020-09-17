法規也要跟得上時代。金管會主委黃天牧交由常務副主委邱淑貞領軍的法規檢討工作小組，交出第一階段成績單，將無保留必要、不合時宜、業務已移其他單位等法規，共計778則，一律先下架，接著會檢討法規需要現代化、配合數位化的部分，預計年底公布。

這次金管會下架的法規，很多是在財政部錢幣司（下轄金融、保險）、證管會（證期局前身）時發布的法令，許多都是民國50~70年之間發布的，適用當時的社經環境，且後來財政部與金管會分割，金融、保險、證券移到金管會下的銀行局、保險局及證期局，許多法令已由三局重新發布。

這次金管會下架的法規，多已年代久遠，隸屬金管會會共17則，銀行局共533則、證期局共61則，及保險局共167則，如保險局下面還有解釋公務人員保險養老給付，可否辦理優惠存款的函令；證期局下有非境內居住個人的認定與課稅等，這些業務都已不隸屬金管會。

銀行局下還有信合社社員申請抄錄各種會議記錄的規定、信合社總部及營業部門不得任意搬遷等，許多都早已停止適用。

所以金管會這波將陳年法規、早已不適用、早已移往其他部會；沒有保留必要或法規明顯不合時宜；亦或非屬法令規定，但當時有發函令解釋等，全都「清倉」、「下架」。

黃天牧上任後有幾項金融基礎工程，其中就是檢討法規，因應金融環境變遷及數位時代，從6月開始，就由邱淑貞率金管會各局處，組成「主管法規簡化、整合及現代化方案工作小組」，定期召開會議檢視金管會的命令、行政函令等，對於不合時宜或重複者，將其停止適用，或簡化、整合，將有利業者法令遵循。

而對於金融數位現代化需求，金管會強調也會檢視法令與實務的落差，增定或修正條文，使法令具現代化意義，提升遵法的效能。

(工商 )