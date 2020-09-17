美聯準會承諾接近零的低利率水準至少會持續到2023年，日圓兌美元升至近七周來高位，拖下以賺取外匯為主的汽車製造商。

周四日經225指數一路低走，收跌156.2點或-0.67%，為23319.4點，日經僅61檔個股上漲，156檔收跌。東證一部指數跌5.95點或-0.36%，為1638.4點。東京交易所主板總交易股數為11.1億股，略低於近30日平均的11.3億股。

美聯準會於美東周三稍晚提出會議結論，基準利率將維持在接近零的水準，一直到通膨有望超越2%目標。日圓來到104.80水準，為近七周高位。

日本央行今日聲明維持基準利率不變，為市場所預期。

以出口為主的汽車製造商紛中箭落馬，馬自達跌3.0%，本田汽車跌1.5%，收報2590日圓；五十鈴汽車大跌5.09%，收報935日圓；日產汽車跌2.37%，收報379日圓。其他如豐田等製造商皆下挫。

同於上午，鐵路股在東證前30大為表現最差個股，東日本鐵路跌4.6%，中央日本鐵路跌4.1%。

(時報資訊)