行政院長蘇貞昌今（17）日在行政院會表示，「農業保險法」及「農民退休儲金條例」明年正式實施後，將完備農民福利4大拼圖，請農委會持續健全農業基礎，營造安心從農環境、提高農民所得，以吸引更多新血加入，促進台灣農業穩定永續發展。

蘇貞昌表示，蔡英文總統非常重視農民權益，政府4年多積極推動農民健康保險、農民職災保險、農業保險、農民退休年金制度等4大措施，以提升農民福利、保障農民生計，建構農民社會經濟安全網。

蘇貞昌指出，參加農民職災保險的農民只要月繳15元，即享有傷害、身障給付、就醫、喪葬津貼等4項保障。去年8月擴大納保對象後，僅1年投保率便由16％提升至26％。建議農委會可參考衛福部國民健康存摺，持續研議精進作法，吸引更多農民加入。

而農業保險自2017年擴大試辦後，保單品項從7項作物增至21項，累計總投保件數及面積均跳增10倍，理賠金額由未達4000萬元成長到近2億元，跳增近5倍。蘇貞昌認為，此項保險農民自付小額保費，即可分散巨災風險、保障農民生產，值得多加推廣。

而5月立法院三讀通過「農業保險法」、「農民退休儲金條例」，農委會規畫於明年施行、開辦，蘇貞昌請農委會衡酌中央與地方財政狀況，調合農業保險與農業天然災害救助等相關配套措施，建構完善且財務穩健的農業保險運作機制。

(時報資訊)