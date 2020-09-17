雲端獨角獸公司Snowflake周三首日在紐約證交所掛牌交易，終場股價飆升逾111%，讓參與該公司股票首次公開發行（IPO）的投資人賺得荷包滿滿，其中最引人注目的，絕對非巴菲特（Warren Buffett）莫屬，這位有「股神」之稱的投資大戶，周三透過這個他過去不屑一顧的投資方式海撈了數億美元。

雲端運算服務公司Snowflake周三股價以245美元開出，終場收漲逾111%，報253.93美元。前一日，該公司將其首度公開發行（IPO）價格訂為120美元，高於其周一估算的介於100～110美元，並遠超出其上周提出的介於75～85美元。

根據Snowflake上周提交的監管文件，巴菲特旗下投資公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）與Salesforce同意在當前的私募回合中，以IPO價格分別購進2.5億美元Snowflake股票。波克夏亦同意在次級交易市場另購進404萬股Snowflake股票。

按Snowflake周三收盤價報253.93美元估算，波克夏的持股價值達到約15.5億美元，這表示與7.3億美元的持股成本（基於每股120美元的IPO價格）相比，波克夏一天就賺進逾8億美元。若以Snowflake的盤中高點319美元估算，波克夏一日就進帳逾10億美元。

投資Snowflake不像是巴菲特的一貫作風，有「奧馬哈的神諭」（The Oracle of Omaha）之稱的巴菲特曾公開表達他不喜歡在股票首發上市時出手。自1956年福特汽車IPO以來，這位充滿傳奇的價值型投資大戶就沒再投資過新上市的美國公司。市場普遍認為應該是巴菲特的左右手科姆斯（Todd Combs）與威斯勒（Ted Weschler）策劃了這次的Snowflake押注。

(時報資訊)