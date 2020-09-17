中高階半導體帶動蝕刻製程生產的導線架供給吃緊，看好QFN前景，長科*(6548)積極擴產搶進，隨著新產能加入，長科*樂觀看待下半年業績，預估第4季將是全年業績高峰，下半年業績會比上半年好，在業績看俏下，長科*今天股價逆勢大漲，收盤價創下變更面額後新高。

高頻高速運算及中美科技戰下中美半導體產業分道揚鑣，讓台灣半導體產業受惠旺到爆，導線架市場需求亦搭半導體高成長列車擺脫前兩年谷底，尤其是蝕刻製程的導線架，目前交期已拉長至12周，呈現供給吃緊，讓長科*下半年業績看好。

受惠於半導體客戶需求強勁，長科*上半年稅後盈餘為3.27億元，年成長22.47%，每股盈餘為0.93元，8月合併營收雖然因日本客戶結束與7月相近，單月營收為7.65億元，但因產品組合較佳，7月及8月獲利優於第2季單月表現，累計前8月合併營收為61.22億元，年成長1.22%。

由於QFN滲透率快速攀升，目前長科*蝕刻產線已經滿載，長科*亦在台灣及蘇州廠擴建電鍍及蝕刻產能，由日本移至台灣的蝕刻線預計第4季裝機完成，兩岸新產能將於第4季開始量產。

隨著新產能加入，長科*預估，第4季將是全年業績高峰，下半年業績會比上半年好，全年業績會比去年好，法人預估，長科*今年每股盈餘可望逾2元。

(時報資訊)