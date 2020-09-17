街口支付創辦人胡亦嘉因託付寶槓上金管會，繼口出狂言痛批金管會主委黃天牧與證期局長張振山是騙子、小人，今日大動作召開記者會，痛罵金管會是「無上的權力導致濫權」，證期局自7月28日起至今，共發給街口投信20封以上函文要求街口投信回函，內容極盡離譜，這絕對不是監理上必要的程序，這是濫用權力。

胡亦嘉表示，託付寶完整架構早在6月4日就已經提交給證期局與銀行局，但證期局居然宣稱沒有看過此產品架構，甚至說街口沒有誠信，隨後命令關閉街口投信之保管銀行，託付寶自然無法運作。現在證據擺在眼前，到底是誰沒有誠信？更離譜的是，7月22日與證期局會議中，我方提到之前的溝通紀錄，證期局居然回答「email太多了，要回去找找，沒看到」，如此惡霸的行為，實在令人難以接受。

胡亦嘉說，街口投信自始至終沒有違反任何法規，託付寶被證期局無理強行關閉保管銀行，因此也未營運過。街口投信在合法經營下，收到需回覆的函文已經創下臺灣金融史上最高的紀錄，而因託付寶無違法，內容也與託付寶架構毫無關係。我們知道證期局有權利來函詢問，但這樣的行為有符合比例原則嗎？這絕對不是監理上必要的程序，這是濫用權力。

胡亦嘉更抨擊，證期局近期陸續單獨約談街口投信員工、董事、監察人，不斷詢問是否知道某些作為「可能」違反公司內稽內控法規，使員工人心惶惶，更於9月11日大動作搜查街口投信，將員工隔離訊問，並帶走大批資料，且這並非正規的金融檢查，而是由證期局發動的搜索。

胡亦嘉強調，街口不願意跟金管會槓，但「欲加之罪、何患無詞」，請金管會不要再對社會說謊、停止對合法企業的騷擾、並立即開啟街口投信的保管銀行，託付寶是合法的，必須上線，但絕不接受金管會以阻擋上線為出發點的任何跳針型不合法指控，絕對不接受未審未做先定罪。

(中時 )