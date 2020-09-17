苗栗縣大湖鄉公所歡慶中秋，10月1日下午3點，將在大湖鄉廣停二廣場，舉辦「109年大湖鄉客庄慶團圓系列活動」，大湖鄉12村集聚一堂，除了歡慶佳節及發揚客庄傳統文化，提升在地藝文風氣，並推廣一系列客家文化及親子藝文活動，讓民眾對於客家文化有更深入認識與認同。

大湖鄉公所指出，活動當天有客家菜包競賽、跌三烏競賽及親子DIY擂茶讓民眾體驗客家傳統美食製作的樂趣，同時也準備了各式各樣美食，包含炒米粉、福菜肉片湯、月餅、柚子、水梨以及草莓香腸，供鄉民及遊客享用。

大湖鄉公所10月1日下午3點，將在大湖鄉廣停二廣場，舉辦「109年大湖鄉客庄慶團圓系列活動」。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所10月1日下午3點，將在大湖鄉廣停二廣場，舉辦「109年大湖鄉客庄慶團圓系列活動」。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉長胡娘妹表示，活動現場有精彩豐富的表演節目、煙火秀、親子DIY及摸彩活動等，表演節目更邀請了氣勢磅礡的LED激光水鼓秀、原住民歌舞團體「傳源文化藝術團」以及力道十足的小朋友街舞「OKOK舞團」等多組歌手及團體接連演出，帶動現場氣氛。

大湖鄉公所10月1日下午3點，將在大湖鄉廣停二廣場，舉辦「109年大湖鄉客庄慶團圓系列活動」。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所10月1日下午3點，將在大湖鄉廣停二廣場，舉辦「109年大湖鄉客庄慶團圓系列活動」。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

鄉公所表示，晚會規畫摸彩活動，獎品有電動機車、iPad、43吋液晶電視、150L冷凍櫃等多項好禮，歡迎鄉親來大湖共襄盛舉。

(中時 )