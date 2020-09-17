台中市36周早產女嬰郭小妹，出生時出現呼吸困難，因缺氧導致血氧濃度持續下降，緊急轉至台中榮總新生兒科團隊進行急救，2周後順利出院，17日郭小妹與父母回院歡喜慶滿月，醫護人員為郭小妹送上生日蛋糕和鮮花；中榮表示，未來將與鄰近醫院合作組成新生兒緊急醫療救治網，守護新生兒生命。

中榮兒童醫學中心醫師徐仲庭說，郭小妹血氧濃度僅約60％，距離標準90％，尚有1段差距，須緊急供氧到100％，但血氧還是無法提升，因缺氧嚴重、一度危急，必須先插管急救，後續則給予吸入性一氧化氮，與經氣管給予表面張力素治療，恢復狀況良好，生命力逐漸旺盛。

「大廟、小廟到處拜！」郭爸爸說，他跟妻子不忍小生命提早報到，一出生便面臨著，生死交關的考驗，不斷到廟裡拜拜向神明祈求，保佑幫助孩子度過難關，如今女兒哭聲漸漸變得強壯、宏亮，就是人生最大的幸福。

徐仲庭指出，衛福部統計，全國早產兒比例約占總新生兒的10％，而108年度有413個新生兒於出生1個月內死亡，死亡率達千分之2．4。早產兒因肺部不成熟，常發生表面張力素缺乏而產生呼吸窘迫症候群，須使用氧氣、鼻導管正壓呼吸器甚至插管或經氣管給予表面張力素治療等。

新生兒科主任林明志說，台中榮總兒童醫學中心新生兒科團隊於去年共外接64位新生兒，其足跡遍及苗栗、中彰投與雲林地區；未來將與鄰近醫院合作組成新生兒緊急醫療救治網，提供早產兒及急重症新生兒完善醫療照顧。

(中時 )