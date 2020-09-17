美國駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）周三與台灣駐紐約最高官員，也就是駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐。柯拉芙特稱這是「歷史性」會晤，也是川普政府加強與台灣關係的進一步行動。

柯拉芙強調，她和李光章討論了種種不同的方式，好讓美國發揮最大的助力，以提升台灣在聯合國的參與度，「要是美國不挺身對抗中國，那誰會為台灣這麼做？」

外交部發言人歐江安表示，外交部樂見我新任駐紐約辦事處李光章大使與美團常代Kelly Craft大使能有機會就各項關切議題深入交換意見。台美雙方向來互動頻密友好，感謝美方持續以實際行動支持我國際參與，我國也樂願與美國及理念相近國家攜手合作，秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，持續爭取台灣更寬廣的國際空間。

第75屆聯合國大會於紐約時間9月15日在聯合國總部開議，並於9月22日至26日，以及29日舉行聯大總辯論。我政府今年依舊僅洽請友邦致函發言，這也是我國自2009年以來第12年未在聯大請友邦替台灣提案。

(中時 )