蘋果（Apple）今日正式釋出iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14等四大作業系統的正式版本，符合條件的相關裝置在今年就可以排隊升級最新系統，體驗最新穎的功能。但是或許有不少開發者準備不及，今日iOS 14釋出更新後爆出不少災情，如果是是喜愛抓寶的《Pokémon GO》寶友，或是電動機車Gogoro車的車主，可能升級計畫都要先緩緩。
蘋果在16日推送了iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14系統的Golden Master版本。過往蘋果在推出作業系統正式版之前，釋出GM版目的就是讓開發者還能擁有一段時間，約莫7到10天來針對應用程式進行修改。但是今年iOS 14 GM版與正式版之間僅間隔一天，可說是讓不少開發者措手不及，不僅引發不少抱怨，也讓開發者趕不及修正應用程式的錯誤，衍生了不少災情。
Gogoro車主請暫緩升級iOS 14 以免手機難以連線配對車輛
Gogoro品牌的電動機車以及部分加入PBGN（Power by Gogoro Network）的電動機車，可透過手機以藍牙方式連結車輛，並且可以再靠近車輛時自動解鎖。但是可能由於開發不及，Gogoro已向車主發出通知信，提醒使用者暫時不要將手機升級到iOS 14，或者要隨身攜帶智慧鑰匙及卡片以期成功啟動車輛。
網路報導指出，Gogoro發現蘋果在iOS 14當中改變了藍牙配對的信任機制，可能會導致Gogoro車款無法跟運行iOS 14的iPhone透過藍牙配對或連結，在得知可能影響因素後，目前Gogoro除了請車主能暫緩升級至iOS 14之外，也將積極與蘋果聯繫來解決App相容性的問題。
《Pokémon GO》開發者邀請用戶暫緩升級iOS 14 App將儘速更新
知名手遊《Pokémon GO》開發商Niantic則是對外表示，目前已發現《Pokémon GO》在iOS 14 beta版中無法順利啟動的問題，為了避免用戶會因此無法「抓寶」，建議用戶先不要升級至iOS 14。並且會儘速將修復相關問題的遊戲版本（版本號0.187）提交至App Store，用戶確認版本號碼正確後，就可來進行App升級以及系統任務的作業。
除了上述突發情況外，據了解《動物森友會 口袋露營廣場》App也會在iOS 14出現部分問題，任天堂提醒用戶在問題被解決之前，請先不要更新至iOS 14。另外手遊《Fate/Grand Order》的日本運營商FGO PROJECT則是發現在iOS 14、iPadOS 14之中遊戲都會無法啟動，目前還無法確認何時會解決相關問題，也沒有公布何時會推出新版遊戲。
根據蘋果公告，凡可支援iOS 13的設備，都可升級至iOS 14(iPhone 6s（含）以上即可、支援第一代、第二代iPhone SE以及第七代iPod touch)。若是你也經常在iPhone上玩手遊，且正巧就是上述遊戲的用戶，或者還有不少遊戲正在熱切體驗中，不妨這幾天先留意開發商提供的相關資訊，確認iOS 14能跟你喜愛的遊戲完美相容再升級吧！
(科技)
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