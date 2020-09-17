蘋果（Apple）今日正式釋出iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14等四大作業系統的正式版本，符合條件的相關裝置在今年就可以排隊升級最新系統，體驗最新穎的功能。但是或許有不少開發者準備不及，今日iOS 14釋出更新後爆出不少災情，如果是是喜愛抓寶的《Pokémon GO》寶友，或是電動機車Gogoro車的車主，可能升級計畫都要先緩緩。

蘋果在16日推送了iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14系統的Golden Master版本。過往蘋果在推出作業系統正式版之前，釋出GM版目的就是讓開發者還能擁有一段時間，約莫7到10天來針對應用程式進行修改。但是今年iOS 14 GM版與正式版之間僅間隔一天，可說是讓不少開發者措手不及，不僅引發不少抱怨，也讓開發者趕不及修正應用程式的錯誤，衍生了不少災情。

In comes the deluge of tweets about rushed iOS 14 app updates not working correctly, almost as if developers needed a week to prepare or something. Nobody could have predicted this 😅 — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 17, 2020

Gogoro車主請暫緩升級iOS 14 以免手機難以連線配對車輛

Gogoro品牌的電動機車以及部分加入PBGN（Power by Gogoro Network）的電動機車，可透過手機以藍牙方式連結車輛，並且可以再靠近車輛時自動解鎖。但是可能由於開發不及，Gogoro已向車主發出通知信，提醒使用者暫時不要將手機升級到iOS 14，或者要隨身攜帶智慧鑰匙及卡片以期成功啟動車輛。

網路報導指出，Gogoro發現蘋果在iOS 14當中改變了藍牙配對的信任機制，可能會導致Gogoro車款無法跟運行iOS 14的iPhone透過藍牙配對或連結，在得知可能影響因素後，目前Gogoro除了請車主能暫緩升級至iOS 14之外，也將積極與蘋果聯繫來解決App相容性的問題。

《Pokémon GO》開發者邀請用戶暫緩升級iOS 14 App將儘速更新

知名手遊《Pokémon GO》開發商Niantic則是對外表示，目前已發現《Pokémon GO》在iOS 14 beta版中無法順利啟動的問題，為了避免用戶會因此無法「抓寶」，建議用戶先不要升級至iOS 14。並且會儘速將修復相關問題的遊戲版本（版本號0.187）提交至App Store，用戶確認版本號碼正確後，就可來進行App升級以及系統任務的作業。

Trainers, we're happy to share that Pokémon GO version 0.187.0 is now available on the Apple App Store. Trainers with devices on iOS 14 will be able to play Pokémon GO on this version. — Niantic Support (@NianticHelp) September 16, 2020

除了上述突發情況外，據了解《動物森友會 口袋露營廣場》App也會在iOS 14出現部分問題，任天堂提醒用戶在問題被解決之前，請先不要更新至iOS 14。另外手遊《Fate/Grand Order》的日本運營商FGO PROJECT則是發現在iOS 14、iPadOS 14之中遊戲都會無法啟動，目前還無法確認何時會解決相關問題，也沒有公布何時會推出新版遊戲。

We have confirmed that you cannot start the application after updating the iOS device to iOS 14.



We are planning to fix this issue in an upcoming update within this month.

We do not recommend you to update your device to iOS 14 until we have fixed this issue. pic.twitter.com/G4RiqoAd0x — Pocket_camp (@Pocket_Camp) September 15, 2020

根據蘋果公告，凡可支援iOS 13的設備，都可升級至iOS 14(iPhone 6s（含）以上即可、支援第一代、第二代iPhone SE以及第七代iPod touch)。若是你也經常在iPhone上玩手遊，且正巧就是上述遊戲的用戶，或者還有不少遊戲正在熱切體驗中，不妨這幾天先留意開發商提供的相關資訊，確認iOS 14能跟你喜愛的遊戲完美相容再升級吧！

(科技)