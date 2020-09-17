亞洲藏壽司今日掛牌上櫃，承銷價55元，終場收在108元，抽到等於現賺一張，5萬元落袋。藏壽司8月開設台北信義ATT店、台南Focus店，預計今年底突破30間，期望未來在台突破50間，並運用在台展店及營運經驗，規劃三年內插旗海外市場。

在藏壽司集團的全球經營布局中，瞄準台灣作為日本以外的亞洲第一站，設立子公司亞洲藏壽司(2754)長期經營，持續看好台灣的經營狀況，亞洲藏壽司於9／17正式掛牌上櫃，為首家日商集團來台成立子公司並掛牌上櫃的餐飲品牌，每股發行價55元。亞洲藏壽司8月營收2.4億元，單月年增30.46％創下新高，累計營收14.8億元。

亞洲藏壽司持續加速展店，擴大在台服務範圍，8月除了開設台北信義ATT店外，也看好台南車站站前商圈帶來龐大的休閒觀光人潮及家庭客群，首度插旗台南設立台南Focus店，目前全台店鋪已達29間，預計年底前可突破30間店。承襲藏壽司集團的理念「Food Revolution食的革新」，亞洲藏壽司鎖定家庭客及團體客群，提供消費者獨特的用餐體驗，不僅自日本母公司導入半自動式透明保鮮蓋「鮮度君」，確保食材品質提供安心用餐環境，也設置「BIKKURA-PON」扭蛋遊戲，打造創新的用餐體驗。此外，亞洲藏壽司更深入台灣市場，洞察台灣消費者喜好提供台灣限定商品，如豆乳甜甜圈及期間限定的特殊餐點。

自2014年來台，亞洲藏壽司營運目標明確，第一階段目標為在台店鋪數突破50間，並以台灣為據點朝亞洲其他國家發展，長期目標則是展店200家以上。亞洲藏壽司完成掛牌上櫃的重要里程碑後，擁有更充裕的資金推動加速展店計畫及拓展海外市場的計畫，未來亞洲藏壽司除了百貨商場店面外，也會逐步將展店重心轉往街邊店，鎖定擁有足夠人口但餐飲業或商場尚未飽和的區域發展，維持每年5~10間的展店速度，期望在台店鋪可以突破50間。

此外，亞洲藏壽司也將審慎評估海外市場狀況，鎖定中國、東南亞等亞洲市場進行縝密的市場調查，目標在三年內插旗海外開設第一家海外店鋪，將「くら寿司」品牌帶往國際，也朝亞洲藏壽司展店200家的長期目標邁進。

(中時 )