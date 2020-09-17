台商回流潮在這一波疫情衝擊下，加速布局台灣，推升上半年土地市場和工業地產市場的熱度，普華國際不動產公司總經理田揚名17日表示，展望2020年未來的不動產市場趨勢，預料將掀起一波工業區用地、商業土地為目標的攻略大戰。

普華國際不動產公司與普華商務法律事務所於17日舉辦「兩岸不動產交易圓桌論壇-國內指標專案分享暨中國大陸不動產交易簡析」，邀請不動產業界專業人士、法律實務界專業人士，分別從下半年商用不動產市場趨勢分析、臺灣不動產交易法律議題及中國大陸不動產交易等面向，針對台灣下半年商用不動產趨勢，及有意於台灣交易商用不動產之投資者給予建議，並對大陸商用不動產有興趣投資者提供簡析與討論。 普華國際不動產公司總經理田揚名表示，新冠肺炎對全世界的產業鏈造成衝擊，導致各企業全球調整布局策略，連帶影響商用不動產、土地、廠房的需求。另外，因疫情引發的經濟風險，及各國央行寬鬆貨幣政策，提供不動產市場穩定的投資動能基底。

田揚名表示，作為房市領先指標的股市，仍為穩定向上之多頭趨勢，近期工業地成交不斷，928檔期爆量，可視為下半年不動產交易市場正逐步趨穩。 田揚名認為，2020年下半年台灣商用不動產，伴隨著企業營運回穩、低利率環境，及對全球供應鏈受阻的擔憂，台商回流勢必成為長期現象。另外，因疫情興起，宅經濟及連帶而起之電商發展、物流需求，亦展開一起搶地大戰。

田揚名表示，在可預見的未來，因供應鏈調整而回流之台商，及欲布局設點擴張物流空間之業者，勢必將興起一波以全台工業區用地、商業土地為目標的攻略大戰。穩定成長的健康醫療、智慧科技是否會在這一波廠房土地的掠奪戰中超前部署、先發制疫，也值得持續關注。 此外，其他類型不動產如：飯店商旅、西門町、夜市生活圈，則因受疫情拖累，導致飯店商旅拋售潮未見停歇。

田揚名指出，西門町及傳統夜市生活圈亦受疫情影響、國際觀光人潮大減，而連帶導致店面表現持續疲軟；相形之下，A辦物件則因物稀為貴，行情始終居高不下。

(工商 )