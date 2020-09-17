法務部要推動「科技偵查法」，護航說「不要人家已經上太空，我們還在殺豬公」。國民黨革實院長羅智強反問的法務部「誰是待宰的豬公？」直指該法是「蔡英文的殺豬刀出鞘」。

羅智強在臉書發文說，對於科技偵查法，他想先送一句話給民進黨「不要表面上說要『禁止非法監聽』，暗地裡又想進行『白色恐怖』式的監控。」這句話不是羅智強說的，是2008年10月14日，蔡英文領導的民進黨說的，當時的民進黨重砲批判，準備採購行動偵蒐系統的調查局是「白色恐怖」。

他說，當時這個系統標價6000萬，更重要的是，這個系統要啟動監聽，仍需有法官核發的通訊監察書，每一件、每一件、每一件監聽都要有法官核發的通訊監察書。這樣子，蔡英文領導的民進黨仍痛罵，這叫「白色恐怖」，而現在呢？

羅智強說，蔡英文的科技偵查法，只要涉嫌「最重本刑三年以上有期徒刑的犯罪」，辦案機關就可以使用GPS偵查犯罪嫌疑人，而啟動GPS偵查，頭兩個月內不用聲請法院許可，由法務部的檢察機關獨斷，跳過法官、跳過法官、跳過法官，對正當法律程序、人民的隱私權視如無物。這不是綠色恐怖？什麼是綠色恐怖？蔡英文和民進黨過去口口聲聲捍衛的人民隱私權和通訊自由，變成了屁話。

同時，科技偵查法規定可以用「實體接觸、網路傳輸或其他必要方法」，侵入嫌疑人使用的資訊系統或設備，這等於同意政府在人民的手機電腦植入木馬程式，直接監控，宛如現代版的「全民公敵」。

羅智強說，依過去民進黨政府的「信用記錄」，他向大家保證，民進黨是先撲天蓋地的撒網佈建木馬，最後，把他們可以用來政治操作的資訊，用「不小心」的方式流出。一來打擊不聽話的人，二來形塑寒蟬效應，叫大家閉嘴不敢批評政府。

他說，請問蔡英文，這是不是白色恐怖？哦，對不起，他錯了，這當然不是白色恐怖，這是只有民進黨可以擁有的殺豬公特權：綠色恐怖！

羅智強強調，為什麼過去搜索票、監聽票要由法院核發，而不能由受執政者行政指導的檢察機關獨斷，就是需要由獨立的第三方，也就是法院來衡平，現在，蔡英文連這一點也要剝奪！台灣還是民主國家？你別逗了，台灣現在的執政黨，把人民當愛宰就宰的豬公，和綠色共產黨有什麼差別？

(中時 )