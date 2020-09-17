柯文哲揚言參戰2024「我不是想我是直接準備」

近來2024總統大選話題不斷，北市議員李柏毅17日詢問市長柯文哲會否選總統、有沒有想過，柯語出驚人說：「我不是想，我是直接準備」，此話一出現場議員鼓掌，李也笑稱回答超出他的預期。

近來總統大選議題火熱，桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍被問及要不要選總統，鄭稱有想過，林說沒有規畫，李柏毅今在柯文哲在議會施政報告時詢問，會否選總統，柯表示，我們都是一路準備過去，每天做該做的事情。

李柏毅接著問有沒有想過，柯文哲直言，他不是想，他是直接準備，此話一出其他議員為柯鼓掌，李也有點驚訝回答超出他的預期，

李再問柯宣布要參選了嗎？會為民眾黨赴湯蹈火？柯文哲說，當台北市長是意外，每天這樣準備，但也非常清楚，生老病死悲歡離合太多了，特別是台灣這幾次選舉的鐘擺效應，連我自己看了都會害怕，意思是說每天做該做的事，順順的走，順其自然可以就可以，不行就算了，何必那麼在意。

柯文哲強調，對國家有好處才做，去年每個人都說他會選，但最後沒選，去選的話北流、北藝、大巨蛋全部都完蛋，當時就不敢走。李柏毅追問不是因為覺得選不上？柯回應，2020選上的機會比2024機會高很多。

(中時 )