2020第15屆全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽本月14日到18日在台北體育館熱鬧登場，全國各縣市中小學選手共3700人次參賽，賽事分組個人賽從9歲至19歲組，團體賽從四年級組至國中組，是目前台灣規模最大的青少年羽球分齡賽事。

由全民羽球發展協會主辦的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽周日才落幕，加上本周全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽，是協會年度兩大賽事，理事長吳宜倫表示，全民羽協之所以開始舉辦青少年賽事，一方面是因為清晨盃屬於社會組競賽，沒有青少年所屬組別，另一方面也希望藉由賽事協助中小學羽球發展，這一直也是全民羽協推廣全民羽球運動的重點之一。

吳宜倫補充，剛開始全民會長盃只有國小組的賽事，慢慢增加到國中組，今年在個人賽的部份更新增到19歲組，希望能和世界羽聯的青少年分齡賽事分組同步，也希望未來能將全民會長盃朝向青少年的國際賽事做準備，邀請世界各地青少年選手來台參賽，讓寶島青少年選手有機會和國外選手切磋學習。

為了鼓勵更多青少年選手參賽，全民羽協提供10萬元獎金給U17和U19的冠亞軍選手，本次賽事贊助商台灣優乃克公司（Yonex）除贊助賽事用球外，也贈送所有團體前四名的學校共500打新球、高級羽球拍(型號NF-600)及超過20萬元等值獎品給所有組別的得獎選手。

(中時 )