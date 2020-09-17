為應戰明天立法院開議，國民黨今天舉辦「立法實務研討會」，祕書長李乾龍在會中表示，立法院新會期有許多重大議題，盼望立院黨團在新任黨團書記長林奕華帶領下，團結一致面對未來挑戰，「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中」，共同努力以強化2024重返執政的基礎。黨團總召林為洲勉勵黨團立委，新會期戰線很長，持續到明年元旦。

「立法實務研討會」中進行立法院黨團幹部交接，由李乾龍監交，卸任黨團書記長蔣萬安將印信交給新任黨團書記長林奕華。

李乾龍致詞時，高度肯定立院黨團的表現，並感謝卸任書記長蔣萬安過去一年的努力。他強調，接任的書記長林奕華責任重大，新會期有許多重要議題：對於瘦肉精美豬進口議題，國民黨為了國人健康及保護國內豬農，已發起全國性反瘦肉精美豬公投，第一階段連署成果很好，未來還會將戰場拉到第二階段全台連署，相信很快可以達標。

李乾龍指出，民進黨在立法院挾多數暴力，罔顧人民期盼，國民黨唯有更努力，才有重返執政的一天。他強調，國民黨不怕窮、不怕苦，但一定要團結一致，大家不能勾心鬥角、師心自用，團結就從立院黨團開始，展現給黨員及國人看，「期盼2022年，在江啟臣領導下，能夠往前走，在縣市長與議員選舉展現團結氣氛，穩定2024重返執政的基礎」。

兼任政策會執行長、黨團總召林為洲致詞時說，黨團會繼續努力與智庫、黨中央做更好的聯繫，提高黨團議事攻防、修法效率。林指出，下會期美豬議題重中之重，「大家要有心理準備，戰線會很長，一直到明年的元旦」。

林為洲無奈表示，很多立委反應首次打架就在立院，那是因為碰到鴨霸的執政黨，就算用盡各種論述、合法議事程序，都無法凸顯議題，而肢體抗爭變成非得必要的手段之一，新會期恐怕還會遇到很多「打架」，他勉勵黨籍立委團結努力，唯有把在野黨做好，才有機會重新執政。

林奕華也說，相信藍委們這會期應該會功力大增，國民黨是在野黨，一定要站在人民立場，幫人民發聲，捍衛權益，也要凝聚力量，勇敢和執政黨表達保護人民權益的訴求，有關瘦肉精美豬進口，要強力捍衛國人食品健康權利，新會期也要拿出戰力，背負民眾對我們期待，共同監督政府不適當作為。

(中時 )