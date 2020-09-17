立法院本會期預計成立修憲委員會，日前朝野黨團協商決議，修憲委員會39席將依政黨比例分配，民進黨團幹事長鄭運鵬今表示，民進黨團決議將禮讓2席修憲委員會名額，給無黨籍立委林昶佐及台灣激進立委陳柏惟。對此，林昶佐感謝鄭運鵬協助與民進黨團溝通，讓他跟陳柏惟都加入修憲委員會，盼成為台灣憲政改革的契機。

立法院長游錫堃日前召集朝野黨團協商，決議修憲委員會共39席，將依政黨比例分配，分別為民進黨22人、國民黨14人、民眾黨2人及時代力量1人，林昶佐跟陳柏惟因沒有所屬黨團，原本無法加入修憲委員會，經過溝通協調，民進黨團同意讓出2席名額給林昶佐跟陳柏惟。

對此，林昶佐表示，修憲是本屆立法院的重大使命，也是民眾在選舉期間的期上會期他也積極尋求連署，最終提出人權清單的修憲草案，同時也透過鄭運鵬與民進黨團溝通，表達希望加入修憲委員會，否則有提案卻不能進委員會討論，對於推動人權清單入憲也有難度，今得知民進黨團決議禮讓名額，非常感謝。

陳柏惟透過臉書表示，「修憲委員會，3Q參戰確定。中國黨沒打算讓我，少在那邊吃嘴。委員會見！」

(中時 )