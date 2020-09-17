選美出身的港星蔡少芬，當年頂著香港小姐季軍的光環出道，蔡少芬也因此在演藝圈嶄露頭角，近年以宮廷劇《後宮甄嬛傳》在台灣打開知名度，不過蔡少芬自從去年生下第3胎後，她就屢被網酸顏值崩壞，而蔡少芬稍早則曬出與老公張晉合照，47歲真實顏值超不科學。

蔡少芬與張晉是著名的模範夫妻檔，圖為蔡少芬、張晉2013年來台出席活動並接受專訪。（圖／本報系資料照片）

張晉霸氣摟著老婆入鏡，小倆口還相視而笑。（圖／取材自蔡少芬微博）

蔡少芬與張晉是演藝圈著名的模範夫妻檔，兩人去年11月才迎接第3胎兒子出生，幸福組成一家五口，不過自從蔡少芬懷孕到生下寶寶後，她就一直被酸老了、顏值崩壞，不過今（17日）過47歲生日的蔡少芬，稍早則在微博曬與張晉合照，蔡少芬顏值絕美，絕佳的好狀態一點都看不出是三個孩子的媽。

照片中，蔡少芬肌膚白皙、五官俏麗，不見歲月在她臉上留痕跡，張晉霸氣摟著老婆入鏡，小倆口還相視而笑，互動閃翻，而壽星蔡少芬還開心發文：「拋下兒女，二人世界...生日快樂美女芬！」

蔡少芬惡搞自己的素顏。（圖／取材自蔡少芬微博）

幽默的蔡少芬平時也不吝嗇開自己的玩笑，她去年還頂著懷胎8個月的孕肚、大方PO自己的素顏，蔡少芬曬出自己素顏近照，自嘲：「美有很多種」，蔡少芬還用APP後製，讓她五官變形、嘴上還長痣，讓不少粉絲第一眼嚇到笑翻。

(中時新聞網)