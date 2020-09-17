國民黨今天表示，黨主席江啟臣極重視該報導，將在即將舉行的第19 屆美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）以視訊發表主題演講。台灣智庫執行委員賴怡忠認為，國民黨軍購立場若不跟前黨主席馬英九切割，去參加會給人內部有激烈分歧，8年杯葛印象。

江啓臣這場視訊會議，是國民黨主席首次在美台國防工業會議發表演講，傳達國民黨的區域情勢觀點與國防政策要點，主辦單位也表達高度歡迎。新世紀基金會今舉辦「美國總統大選的中國問題」座談會；警大公共安全學系教授董立文今受訪認為，江視訊談話內容是一部分，但在實際的作為上，美豬美牛議題就擺在前面，國民黨的態度及具體作法是什麼？

賴怡忠指出，他對國民黨的期待會是希望，起碼江主席要在會議上，國際上立場要一致一點，例如過去杯葛軍售，「若我是美國，會在國防工業會議詢問是否更改立場，江啓臣一定會被問，馬英九當主席時的立場，是不是要切割？」

他說，如果江啓臣不敢，去參加國防工業會對國民黨跟台灣都不會太好，會給人內部有激烈分歧，8年杯葛印象。

董立文指出，國民黨中央有宣布，他們新的策略是叫做親美和陸，親美不是空口說白話，第一個去拜訪AIT現在有這視訊會議，顯然國民黨這部分的學分已經被當掉，現在急著補課；見面、拜訪、視訊都不是問題，而是國民黨核心價值是什麼，還有對中共想法、態度及作法是什麼，才是根本性問題，否則口號人人會喊，還得看視訊內容說什麼話。

他認為，講話是一部分，但在實際的作為上，美豬美牛議題就擺在前面，國民黨的態度及具體作法是什麼？美國當事人，對於國民黨對待的態度是親是疏，自然會有評價。

(中時 )