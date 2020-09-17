美國駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft），與台灣駐紐約最高官員、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐。（本報資料照）

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）今（17）日率團訪台，美國駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）在當地時間周三，與台灣駐紐約最高官員、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐。柯拉芙特指出，美國正推動台灣重返聯合國，或在衛生大會中扮演某種角色。對此，桃園市議員王浩宇也在臉書轉PO相關消息，網友認為，此次美國國務次卿來台可能沒那麼簡單。

據《美聯社》報導，柯拉芙特稱此次是「歷史性」會晤，也是美國總統川普強化與台灣關係的進一步行動，美國將發揮最大助力，提升台灣在聯合國的參與度，對於北京正把台灣邊緣化感到遺憾，並呼應川普所說，台灣曾警告世界衛生組織（WHO），指出大陸新冠肺炎可能人傳人但遭置之不理，而美國確實在推動讓台灣回到（back）聯合國，或在衛生大會扮演某種角色。

王浩宇在臉書PO出相關報導的截圖，寫道「美國證實，正協助台灣重返聯合國。」

網友表示，「這種事情可以寫了喔」「台灣從來沒進過聯合國，不該用『重返』這個詞」「你信嗎？我不信…政客太多謊言了，不管任何人都是」，有人則認為，國務院次卿來台灣應該不只談經濟這麼簡單，希望是為建交鋪路。

美國證實，正協助台灣重返聯合國。￼ 由王浩宇發佈於 2020年9月16日 星期三

(中時新聞網)