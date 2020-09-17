外交部宣布，日本前首相森喜朗率團訂於9月18日搭乘專機抵台，19日出席故前總統李登輝的告別追思禮拜。森前首相前已率團於8月9日到台北賓館弔唁李前總統，此次再度不辭辛勞，專程率團來台祭悼，顯示日方對李前總統及台日關係的高度重視，外交部表示誠摯歡迎及感謝。

森喜朗前首相偕日華議員懇談會會長古屋圭司眾議員及日本台灣交流協會理事長谷崎泰明等人，將在符合我國中央流行疫情指揮中心的防疫規定下，前往真理大學禮拜堂出席李前總統告別追思禮拜，表達哀悼與追思之意。

森喜朗前首相與李前總統有多年友誼，也是台灣長期堅定友人，此次再度率團訪台追悼李前總統，再次彰顯日本對我國的堅定支持，並印證台日間的堅實友誼及緊密連結。我國將在李前總統奠定的台日深厚情誼基礎上，持續努力擴大各方面交流與合作，促進雙方夥伴關係不斷深化及廣化。

追思禮拜會場配合中央流行疫情指揮中心防疫規定，妥善規劃來賓的分流動線及專屬休息室，以完全符合我國防疫規定。

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