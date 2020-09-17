台北市長柯文哲17日赴議會施政報告，對於各界關注的大巨蛋復工，柯文哲施政報告時表示，大巨蛋雖不能盡善盡美，但差強人意，現在大巨蛋安全性也比較可以接受。圖為大巨蛋外觀。（鄧博仁攝）

台北市議會今天邀請市長柯文哲施政報告並備質詢，國民黨市議會黨團聚焦美豬議題，要求柯文哲簽下拒絕萊豬的聲明，但柯雖然有對聲明打勾，但並未明確簽署。柯文哲表示，中央跟地方法衝突，中央應會釋憲，而民進黨硬幹會激民怨。

國民黨團人手一隻豬玩偶逼柯簽下「全力拒絕零檢出進萊豬進入北市」，但柯卻動筆改為「全力支持零檢出美豬進入北市」，不過堅持未簽，不敢對此議題表達立場。

議員戴錫欽表示，市長表面上打勾，就必須承諾落實，但對於中央的兩手策略，市府到底會以什麼樣的態度， 在我看來是模稜兩可，質問柯，若中央與地方法規有牴觸，市長要聽中央或議會？

柯文哲表示，目前台北市依食品安全自治條例規定，台北市的豬肉及其產製品，不得檢出乙型受體素。食安自治條例如果市議會通過，市府有義務執行，但中央一定會跟我們出招 ，中央跟地方法會衝突，目前有在做法務研究，「這會釋憲」。

柯文哲說，這需要務實處理，牽扯到中央跟地方問題，副市長黃珊珊也有跟陳時中要求要源頭管理，才有辦法溯源跟標示，中央還是慎重思考台北市建議，如果源頭管理不做，地方政府就沒辦法追溯追蹤。

柯文哲指出， 中央有預謀 ，把萊克多巴胺不在此限，政策也有矛盾，進口豬可以用萊克多巴胺，但本國豬不能，完全無法理解。柯直言，這就是民進黨要思考，硬幹的話會激起民怨，而做一個科學家要理智思考，是非對錯要有一把尺。

此外，對於各界關注的大巨蛋復工，柯文哲施政報告時表示，大巨蛋雖不能盡善盡美，但差強人意；現在大巨蛋安全性也比較可以接受。

(中時 )