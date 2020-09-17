江蘇男孩游泳撿到「金巧克力」，竟是超過2千年歷史、價值破億的春秋時代文物。（取自維基百科，由Baomi-自己的作品, CC BY-SA 4.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38373737）

有些人千辛萬苦在海底打撈沈船尋寶，但有些人卻是河裡游泳就撿到寶。大陸江蘇楊州一名小男孩，在村子河裡游泳，意外發現一個「金巧克力」，事後專家鑑定，發現竟然是春秋戰國時代的貨幣，且是用黃金打造而成，年代超過2000年，估計文物價值破億。

根據大陸搜狐號《歷史控》文章，上世紀70年代，江蘇揚州邗江汊河徐集村的一個小男孩，在河裡游泳時，撿到一塊「金巧克力」，他開心地交給父母，原本一家人覺得很幸運，但不久就遇上保護國家文物浪潮，男孩的父母怕惹上麻煩，於是將「金巧克力」交給當地考古隊。

考古專家一看到「金巧克力」眼睛就發亮了，原來「金巧克力」上刻有「郢爰」（注音：一ㄥˇㄩㄢˊ）2字，這是距今2000多年前，楚國專屬的金屬貨幣，價值起碼上億。此外，江蘇並不是第一個出土郢爰的地方，早在1971年，湖北江陵郢城就出土了一塊。

根據維基百科內容，郢爰是金版的一種，金版又稱爰金、印子金、楚金鈑、楚金版等，中國古代貨幣，春秋晚期到戰國末期的黃金稱量貨幣，鑄行於楚國。金版的形狀多為版形，亦有餅形，多帶有鈐刻文字。

金幣上帶有的文字有「郢爰」、「陳爰」、「專爰」、「䣓爰」、「鑪金」、「垂丘」、「缺字圖片」等印記，其中「郢」、「陳」、「專」等均為地名，「爰」或釋讀為「爯」，為古代一種重量單位或貨幣單位，說法不一。

金版在湖北、湖南、安徽、陝西、河南、山東和江蘇等省都有出土。出土的金版最多的就是「郢爰」。已發現的整版「郢爰」印有戳記多在50個左右，每件約重250至260克。爰金含金量非常高，一般在93%－97%之間，只有少量的會在85%左右。

(中時新聞網)