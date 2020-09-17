大陸外交部發言人汪文斌今日在例行記者會回答美國國務次卿訪台相關問題。

有記者提問稱，美國國務院宣布，美國務次卿克拉奇將於9月19日訪台，參加前總統李登輝的紀念弔唁活動。陸方對此有何評論？

汪文斌回應稱，陸方堅決反對任何形式的美台官方往來，這是一直以來既定的立場，也相當明確。美方執意安排克拉奇國務次卿訪台，嚴重違反一個中國原則和陸美三個聯合公報的規定，企圖助長台獨分裂勢力，破壞陸美關係和台海和平穩定。陸方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

汪文斌續稱，陸方敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和陸美三個聯合公報的規定，立即停止美台官方往來和提昇實質關係，慎重處理涉台問題。陸方將根據形勢的發展作出必要反應。

此次美國國務卿訪台是由美國國務院發言人歐塔加斯所發布的消息，這也將是41年來美國國務院首長訪台最高層級。

(中時 )