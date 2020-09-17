攝影大師李屏賓珍藏的鍾馗畫像。（華影國際提供）

《馗降：粽邪2》上映15天全台票房飆破5000萬，全台單日票房已連續三天超越《花木蘭》，電影女主角許安植收到好幾封粉絲們的手寫信，述說著內心的悸動並鼓勵她，許安植感動地在臉書寫下：「是最甜美豐碩的果實。」她在臉書貼拍片時的花絮照，貼了一張一臉滑稽的照片，「很多看了會讓人噗疵一笑的模樣，到底是怎麼弄的，臉可以髒成這樣」，粉絲紛讚她好可愛。

仍在隔離無法出關的金馬影帝李康生收到孕婦好友私訊：「21週去看馗降沒嚇到宮縮耶～寶寶也無動於衷，是我膽子太大嗎？真的很好看！」電影也在孕媽咪寶貝社團引起孕婦們的話題討論。除此之外，有電影粉絲qden_life為鍾馗畫下插畫並寫上護身咒語：「一直很喜歡這種神明題材的電影，支持國片額～」，jake_boot太喜歡佳敏和火哥（許安植和李康生片中角色名）而為他們畫了Q版二創圖：「滿喜歡電影的角色塑造，阿火和佳敏的互動太可愛！」而台灣國寶級攝影大師李屏賓，則把他珍藏多年的鍾馗畫像照片發給《粽邪2》監製鄒介中，祝福電影發行順利、票房長紅。

(中時 )