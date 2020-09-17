主委求嫦娥「畫大一點」，成品照一出爐後，竟讓網友笑瘋質疑，這樣飛的上去？（圖／翻攝自爆怨公社）

中秋節快到了！許多社區會辦活動，與住戶同樂。有位網友分享，被要求畫個「大一點的嫦娥」，大家才看得見，結果成品出爐後，主委竟爆出「中元普渡豬，卡a佳大摳！」引發網友討論，許多人笑問，這樣還飛的上月球嗎？

網友昨在「爆怨公社」發文指出，中秋夜光趴，主委交待他畫個「大一點的嫦娥」，結果他昨天看到成品後，竟愣住幾分鐘都不說話，然後喃喃自語道，「中元普渡豬，卡a佳大摳！」

原PO也幽默的寫下對聯「吳剛看手機，嫦娥乾哪滴！」，並忍不住在心裡嘀咕說，不是要畫大一點嗎？嫦娥這樣不是很大嗎？超寫實的圓滾滾嫦娥，讓許多人看了莞爾一笑，吸引了9千多位網友朝聖狂讚。

另網友也留言熱烈討論，「飛的上去嗎」、「月球上伙食真好」、「嫦娥月餅吃太多了嗎」、「難怪吳剛寧願玩手機，真的很符合現實」、「我快笑屎了 好可愛的嫦娥」、「為什麼嫦娥像吳剛的媽媽」、「我笑到無力~版主太強了」。

後來原PO也在留言處表示，他其實一直看不出主委戴著墨鏡下的眼神，但是看他愣住也不知道是看到出神還是驚呆，聽他喃喃自語還湊過去想說到底是不是在讚美，結果只聽到「普豆D」，然後就默默退到後面，留下他肅然起敬的背影。

(中時新聞網)