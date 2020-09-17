犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗 感謝台新企業願意透過捐贈經費來支持協助重傷被害人。（張孝義攝）

台新社會公益信託基金捐贈重傷害被害人家庭服務照顧計畫100萬元。（張孝義攝）

代表捐贈的台新金控發言人林維俊總經理表示，非常樂意在往後繼續，為被害人、為社會盡一份棉薄之力。（張孝義攝）

刑案中被重傷害的犯罪被害人，後續的生活照顧非常重要，台新社會公益信託基金響應照顧重傷害的犯罪被害人，17日捐賠100萬元給犯罪被害人保護協會，執行重傷害被害人家庭服務照顧計畫，法務部長蔡清祥感謝台新基金會的捐贈，也希望在台新的登高一呼下，能有更多的大企業投入照顧犯罪被害人及家屬。

代表捐贈的台新金控發言人林維俊總經理表示，台新金控長期對於各項社會議題與弱勢族群的重視，自2002年起，幫助921大地震重災區南投縣內重建區的居民，長期規劃及執行社會慈善、公益事務，幫助更多有需要的群體。3年前有機會開啟與犯保協會的合作，台新企業非常樂意在往後繼續與法務部、犯保協會合作，為被害人、為社會盡一份棉薄之力。

犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗表示，重傷害被害人的照護及生活重建是一條十分漫長的道路，對於被害人家庭的衝擊巨大，不僅被害人本人的身體受到嚴重的傷害，因照顧被害人所產生的醫療及照護等費用將是長期且龐大的經濟支出，台新企業願意透過捐贈經費來支持協助重傷被害人，犯保協會表達由衷的感謝，也將會妥善運用本筆經費，實際協助重傷害被害人家庭。

犯保協會表示，今年台新捐贈100萬元支持推動「重傷害被害人家庭服務照顧計畫」，將以長期服務重傷被害人家庭的經驗，規畫包含「捐贈重傷被害人照護物資」、「家庭財務永續規劃服務」、「重傷照顧者紓壓喘息服務活動」、「重傷被害人社會環境適應活動」以及「異地陪同就醫安心服務」等5項子計畫，希望藉此來協助及支持重傷被害人家庭。也希望透過台新企業的拋磚引玉，讓社會各界能給予犯罪被害人更多的支持與鼓勵，一同來協助被害人解決困境，撫平傷痛，重建生活。

(中時 )