36歲男星黃鴻升「小鬼」昨天驚傳驟逝，跟小鬼多次參加「綜藝玩很大」交手的藝人陳漢典，17日下午到台中市參加「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」時說，他聽到消息一直覺得那不是真的，到現在不知道為何有這樣的安排，不能接受，好想念鬼哥爽朗的笑聲。

陳漢典17日下午到台中市參加「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」記者會後，被問到「小鬼」驟逝的消息；他不捨的指出，到現在還是覺得為什麼會這樣，不大能接受，他真的很想念「鬼哥」。

鬼哥」真的是很善良的人，更是個很好的哥哥，有跟他相處過的人就知道，他是非常照顧每1個人；不知道為何有這樣的安排？希望「鬼哥」一路好走。

自跟鬼哥錄影「玩很大」後，兩人才比較熟悉彼此。陳漢典不捨的說，「鬼哥」真的非常善良、很會鼓勵人，待人又和善，沒有任何的架子；「鬼哥」對表演的熱忱及敬業態度都是學習的榜樣，跟他錄影很開心，不知道為何會這麼快就離開，非常捨不得「鬼哥」、也很想念「鬼哥」。

(中時 )