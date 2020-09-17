17日（農曆8月1日）是農曆7月鬼門關封關後首日，嘉義市嘉邑城隍廟舉辦遶境夜巡活動，副總統賴清德、嘉義市長黃敏惠同框參拜、扶轎輦起駕，金門浯島城隍廟跨海來嘉一同出巡祈福，全市鑼鼓喧天，上演神鬼傳奇。
賴清德說，很高興回來嘉義市參加「城隍夜巡．夯枷解厄」活動，他代表蔡英文總統恭祝城隍爺聖誕千秋，城隍爺夜巡祈福庇佑全民四時無災、八節有慶，國泰民安，風調雨順，防疫順利。
賴清德說，嘉邑城隍廟於清康熙年間，已有300多年悠久歷史，且管轄區很大，從台南佳里以北到宜蘭，因而他說自己是回嘉義，城隍廟的有形文物及無形文化資產豐富又珍貴，此次「夜巡諸羅城」就是傳統的信仰文化活動。
黃敏惠說，嘉邑城隍廟自6年前開始舉辦「城隍夜巡．夯枷解厄」活動，今年更有金門浯島城隍廟首度跨海來嘉一起夜巡祈福，還有城隍爺駕前先鋒吉祥社及吉勝堂兩會合陣的百年傳統文化重現，此外，首次舉辦台灣鬼怪故事的創意競賽，這些都是從傳統中創新，延伸出文化的新生。
城隍爺乘輦轎夜巡，帶領將爺、捕快抓捕逾假滯留人間的「好兄弟」，庇佑境內平安，城隍爺陰陽審判器物、生死簿、孽鏡台、油鍋地獄、劊子手、囚車、囚犯也隨行遊街，教化民心。
(中時 )
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