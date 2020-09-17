金大期待浯洲書院播下研究「金門學」的種子，也成為金大另一個特色教學。（金大提供）

國立金門大學成立浯洲書院，尊崇宋代理學大師朱熹為榮譽院長，每年預定招收新生30人，期待為這座曾出過進士50人，明、清兩代文風尤其鼎盛的島嶼，再播下研究「金門學」的種子，也成為金大另一個特色教學。

金大校長陳建民表示，浯洲書院以金門古稱為名，成立目的在培育新一代學子的公民素養、社會關懷、創新思維和國際視野，並透過各種交流觀摩機會，強化他們的競爭力和創造力。

兼通識中心主任的金大副校長陳奇中，也將出任浯洲書院首任院長。他表示，書院生大1、2年級將採集中住宿，透過共宿、共學與共伴的方式，營造多樣化學習環境與氛圍，提升學習意願與探索動機。大3及大4則進行主題式自主深入學習，強化並涵養書院生核心能力。

浯州書院學習的重點是「金門學概論」，並安排參與「通識領袖講堂」及典範大師對談、博雅暨藝文活動、環境生態教育，以及海內外志工服務型學習，學習和體驗金門在地文化外，也養成道德品行和人文素養，落實堅毅勤勉的金門精神。

(中時 )