新北市教育局今（17日）在新店高中舉辦友善校園周「防制霸凌－校園滿天星誓師活動」。（葉書宏攝）

新北市教育局今（17日）在新店高中舉辦友善校園周「防制霸凌－校園滿天星誓師活動」。（葉書宏攝）

新北市教育局今（17日）在新店高中舉辦友善校園周「防制霸凌－校園滿天星誓師活動」，副市長謝政達出席參與防制霸凌行動劇演出，並帶領新北市校長協會、各家長協會、教師協會及各高國中學聯會代表共同宣示啟動新北市「防制霸凌-校園滿天星」計畫。

現場由國立台灣藝術大學學生演出行動劇「小兵立大功」，謝政達特別客串演出熱心助人的路人，呼籲每位市民看到霸凌事件時應挺身而出，勇敢向霸凌說不。同時現場也播放「拒絕霸凌 有我挺你」影片，該影片邀請形象正向活潑且亮眼的藝人陳漢典，以具個人特色之「陳教練」身份，用詼諧逗趣的方式訪談，呼籲友善校園的重要。

活動最後由高國中學生代表帶領宣誓反霸凌的決心，接著謝副市長及各界代表進行全場互動點燈儀式，象徵市府結合社區、校園及親師生，如同滿天星斗為防制校園霸凌共同散發正義光芒，讓被霸凌者不被孤立，重新感受人生溫暖及光明面。

謝政達表示，新北市推動「防制霸凌—校園滿天星計畫」，以滿天星花卉為具體意象，藉其花語隱含關懷及星光照亮夜空的雙重意涵，期許所有人發現霸凌事件時能適時挺身而出，散發正義力量。以3零—「零容忍」、「零誤判」、「零遺憾」為具體目標，透過「提升全民認知」、「激發學生同理心」、「加強教育人員預警能力」、「優化導師班級經營」、「建立專業人才庫」、「理解．溝通．修復」等六大策略，同時結合警政、社政及親師生力量，全方位提升校園霸凌防制成效，積極營造溫馨和諧友善校園學習環境。

教育局表示，學生常為校園霸凌事件當事人，本計畫首創以學生為主體，透過辦理學生自治團體防制霸凌研習、工作坊及補助計畫，培育高中職學生主動關心及參與校園霸凌防制工作，鼓勵學生集思廣益自主提出防制霸凌的創意計畫，並可擴大運用社群媒體發起全市甚至全國性校園關懷運動，以符合「校園滿天星」計畫之實質意涵並擴大其影響層面及執行成效。

另為提高師長防制警覺性，新北市已率全國之先要求各校對於校園內發生「多欺少、強欺弱」之欺凌行為，應主動告知被行為人及家長相關霸凌事件處理程序，並於得知24小時內完成通報，以減少校園霸凌事件黑數。

(中時 )