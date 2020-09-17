第55屆廣播金鐘頒獎典禮，將於本周六（19日）於國父紀念館舉行，而典禮由廣播人瑪麗與網路KOL視網膜攜手主持，瑪麗已有多次主持三金典禮紅毯的經驗，表現都是零負評，以穩健的口條及主持實力，引發網友高度讚賞。而首次站在典禮舞台擔任主持人，她坦言仍會緊張，雖有前輩告訴她星光紅毯的主持難度比典禮還要更高，要她別擔心。而她的好搭檔馬克，日前也爆料瑪麗為準備典禮，請益主持大前輩黃子佼，卻鬧出不少趣事。

馬克透露，瑪麗為典禮主持，特別與佼哥相約在外的餐廳碰面，佼哥根據他豐富的經驗，幫瑪麗對症下藥，除幫忙順典禮流程外，也根據瑪麗提供的腳本，給予更多想法及方向，讓她覺得非常實用。由於瑪麗不笑，時常讓人誤會臭臉，因此佼哥提醒她要隨時保持微笑，甚至要多更新社群，與網友多互動。

馬克是瑪麗的好搭檔，他爆料瑪麗這次擔任廣播金鐘主持人，向大前輩黃子佼請益的相關趣事。（圖／翻攝自青春點點點臉書粉絲專頁）

黃子佼也以過來人身分告訴瑪麗，「緊張感是一定會的，但凡事只要做足了準備之後，就盡情去享受上台那種心臟瘋狂跳動的感覺。」以上看似正常的請益過程，她卻向馬克自爆，其實他們事前邀約碰面的餐廳是佼哥找的，就連她的車位也是佼哥找的；甚至最後這頓也是佼哥請客，瑪麗形容「我根本標準的白吃白喝。」

而最好笑的是，因為餐費是佼哥霸氣付掉，再加上佼哥又如此情義相挺地傳授她主持經驗，令瑪麗相當不好意思，回到家後竟默默打開電腦，上孟耿如的YouTube頻道狂點她的Vlog影片，她笑說這算是我另類的「回饋感恩。」瑪麗過去與馬克主持深夜廣播節目《青春點點點》，頗受年輕人喜歡，累積不少粉絲，也有多次主持三金紅毯的經驗，這次又接下典禮主持，勢必又將自己的演藝生涯推向另一個高峰。

(中時新聞網)