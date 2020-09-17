韓股重量級科技股的領跌，以及韓股在本周稍早來到兩年高點後，今日外資投資人開始獲利了結，致使KOSPI指數全日低走。

周四南韓KOSPI指數收跌29.8點或-1.22%，為2406.2點。外資賣超1260億韓元。今日成交總股數為3.78億股，有902檔個股在今日進行了交易。KOSPI今年至今已上漲9.84%，在過去30個交易日則上漲6.8%。

美聯準會表示至2023年將利率維持在接近零的水準，直到「未來一段時間」通膨可望「溫和超過」聯準會2%的目標，目的為抵銷數年的疲弱通膨，讓經濟可以盡可能久地增加就業。

南韓DS投資證券分析師指出，美聯準會保持低利率是正面的消息，但沒有指出明確的時間範圍，讓市場有些失望，特別是主席包爾(Powell)指出前方道路仍然具高度不確定性。

領頭羊三星電子大跌2.23%，收5.95萬韓元；樂金電子跌1.1%。

製藥公司三星生物製藥跌2.45%，賽特瑞恩跌1.59%。

樂金化學大跌4.5%。該特斯拉供應商宣布在今年12月將分拆旗下電動車電池事業，成立新的全資子公司。

韓元收漲1.7韓元，1174.4韓元兌一美元。

公債價格下跌。具流動性的三年期公債殖利率則增加0.4個百分點，為0.914%。

(時報資訊)