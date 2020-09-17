國泰金(2882)旗下國泰世華銀行今日宣布，與全球最大供應鏈市場平台C2FO簽署合作備忘錄(MOU)，成為其在台首家金融合作夥伴。國泰世華銀行表示，透過大型買方企業上傳至C2FO平台的發票，將可精進徵信審查的真實性和時效性，有助於身為賣方的中小型企業更快速便捷獲得融資，尤其在全球疫情未歇之際，此項服務將減少人工及書面作業，對急需現金流支撐的中小企業實為一大助益。

C2FO於2019年底在台成立工作團隊，為供應鏈資金媒合平台，2008年於美國發跡，支援多達83種幣別，彙集全球逾100萬家企業，包含全球500大企業中的115家企業，如跨國電商、知名量販、科技公司及跨國零售企業等，每日所上傳的發票筆數高達五千萬張，累積融資金額已高達1,100億美元，為全球最大供應鏈金融平台之一；當供應鏈中的中小型賣方企業出現融資需求時，便能以發票為標的，透過C2FO的專利「動態議價機制」在平台上媒合，即時取得所需資金。

今年受疫情影響，全球經濟和金融體系遭遇巨大衝擊，使中小企業融資處境更顯艱難。此次雙方合作將可為海內外企業客戶、尤其是過往因財務資訊難以掌握，導致徵信成本過高，較難取得銀行融資的中小企業，提供更為靈活且更加可靠的資金支持。

(時報資訊)