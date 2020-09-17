中秋節將至，月餅銷售也快速攀升，台灣線上零售業龍頭廠—富邦媒(8454)momo購物網今年中秋月餅銷售年增80%，momo購物網也祭出第二波優惠活動「好秋百匯」，希望能搶攻中秋節商機，推升9月營收表現。

月餅買氣隨中秋節即將來臨攀高，富邦媒旗下通路momo購物網今年中秋月餅銷售年增80%，其中「老字號口碑名店」、「知名美食餐廳禮盒」以及「公益月餅禮盒」為今年三大選購趨勢。

富邦媒表示，根據momo購物網銷售觀察，今年中秋熱銷月餅分別以入門款的「鳳凰酥、鳳梨酥」為銷售大宗，佔整體銷售50%，今年夏季氣溫屢創新高也帶動「冰餅」銷售高漲，另外經典的「廣式月餅」亦是消費者送禮自用兩相宜的三大首選品類之一；其中「老字號口碑名店」如佳德、小潘、郭元益熱度不減，穩坐銷售寶座；而「知名美食餐廳」如圓山大飯店推出的月餅禮盒銷售異軍突起，中秋檔期還沒結束已銷售一空；還有「公益月餅禮盒」也藉由聯名合作設計、知名藝人力挺備受消費者關注，銷售年增2倍。

瞄準最後兩周月餅選購高峰期，momo祭出第二波優惠活動「好秋百匯」，即日起至10月4日除中秋指定商品下殺5折起，還有單筆消費滿額即可享有10%momo幣回饋、行動電冰箱抽獎資格等好康優惠。

富邦媒8月合併營收約54.8億元，年增28.7%，再創歷年同月新高，其中momo網路購物業績再攀歷年同月新高，年增34.2%，且網路購物業績已連續7個月超過全公司營業額的90%，行動購物業績年增50%；五大品類亦持續保有雙位數成長，3C家電、美妝保健、流行精品成長位居前三名；累計1至8月合併營收約415.6億元，較去年同期成長30.4%。

由於9月後跨入下半年網購旺季，在《99狂買節》及中秋節採購商機等挹注下，可望推升富邦媒9月營收。

(時報資訊)