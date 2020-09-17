面對2022縣市長選戰，台北市長柯文哲17日坦言，民眾黨要縮小自己，挑最好的人才出來，不一定要民眾黨，至於若國民黨推出立委蔣萬安參選台北市長會否支持，柯表示，「有辦法說服我，他的準備是最好的，還是可以支持。」

柯文哲今赴議會施政報告，議員李柏毅問柯，最近這段期間有無覺得人氣下滑？柯回說，有，掉很多。

李柏毅推敲有幾個原因，包括，市府和民眾黨人才不足、綠營1450帶風向、無心市政。

柯文哲對此回應，影響最大的還是被有效的抹紅，被有效貼上「無心市政」標籤也是理由，「奇怪我每天早上7時30分工作到晚上10時怎麼會無心市政」，他強調民調是對的，不要懷疑，但做自己該做的事，時間久了人家就會知道。

柯文哲也說，個人主觀滿意度很差，台北市客觀指標還是TOP還是領先很多，以公務員為主的市府團隊還是很有效率。

此外，至於民眾黨在2020縣市長、議員規畫，柯文哲說，現在也沒時間管那些事，大部分選舉是在前半年浮出檯面，現在順其自然就好，他也在思考民眾黨要縮小自己，不要用民眾黨，還是挑最好的人才出來，不一定要民眾黨。

李柏毅問假設國民黨推出立委蔣萬安參選會支持？柯說，有辦法說服我他的準備是最好的，還是可以支持。李追問怎麼說服，柯先表示，私底下再跟你聊，接著說市政要準備，像他前面2年市長也是亂當的，根本搞不清楚狀況，2年後才比較正常。對於國民黨不論是派出蔣萬安或議員羅智強參選有何建議？柯說，市政還是要準備。

(中時 )