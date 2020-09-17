李元治（左二）等人駕駛獨木舟環島宣揚海域解禁理念，15日登陸竹南假日之森。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

李元治等人駕駛獨木舟環島宣揚海域解禁理念，16日早上從假日之森出發南下。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

李元治等人駕駛獨木舟環島宣揚海域解禁理念，16日早上從假日之森出發南下。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

近年來全力宣揚水域、海域解禁的台北市獨木舟協會理事長李元治，自今年6月1日發起獨木舟環島行動，15日傍晚在苗栗竹南海濱上岸過夜休息，雖一度因海巡人員干預改變上岸地點，但較先前在桃園遭海巡人員持公文函送裁處的遭遇要好了許多。環島隊一行隔天一早出發南下，繼續環島航程。

據悉，李元治等人從屏東出發後，海巡署持續掌控行蹤，沿途靠岸時，都有海巡人員出面，但際遇因每個縣市規定不同而有差異。像獨木舟行經新北市海域時，海巡人員未有太多干預，但獨木舟即將進入桃園海域前，海巡人員一再希望李元治回頭，不要進入桃園海域，結果李元治為了打破禁忌，堅持前行。

當李等在觀音海域上岸，海巡人員手持一分桃園市政府公文，表示須將李元治等人依法函送裁處。原來海巡人員依據公文，是桃園市政府發展觀光條例第60條規定，「桃園市全區海域禁止民眾下海」，李元治當場接受函送裁處，未提異議。只是諷刺的是，李元台8月間才受行政院海洋委會邀請，參加海委會舉行的「向海洋致敬」論壇。

為了爭取全台水域、海域解禁，能夠讓民眾自由在海域活動，台北市獨木舟協會理事長李元治，偕同另3名友人，其中包括75歲的支持者游進興，於6月1日自屏東大鵬灣一起搭乘特製獨木舟「破戒號」出發，以逆時中方向，沿台東、花蓮方向，繞過宜蘭、新北後，歷經桃園、新竹，15日傍晚來到苗栗海域。

李元治一行原本未計畫要在苗栗何處上岸休息過夜，在竹南假日之森經營衝浪教室的教練蔡岳達，在得知李元治等即將抵達苗栗，蔡岳達雖不認識李元治，但為表達同為是水上運動同好，以地主身分邀請李元治一行人從假日之森海濱上岸休息過夜，並聯絡竹南鎮公所秘書謝文福一同前來歡迎，蔡岳達同時協助通知轄區海巡人員。

15日傍晚約5時左右，李元治4人及獨木舟抵達假日之森，海巡人員出面以縣府指定該海域是風浪板活動專區，不能出現獨木舟為由，要李元治不能從假日之森上岸，後經協調，海巡人員引導李元治從南邊不遠的長青之濱上岸，並由當地轄區塭仔頭安檢所提供場所，供李元治放置獨木舟，李元治等人則前往蔡岳達的衝浪俱樂部用餐過夜。隔天上午8時，再度出發南下繼續航程。

(中時 )