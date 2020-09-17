毫無懸念，中央銀行今日召開第3季理監事會，宣布政策利率將連二凍，重貼現率續停留在1.125％的歷史低點不動，金融圈認為，再降息的效果有限，年底理監事會也不會動。

超級央行周啟動，9月17日美國聯準會（Fed）利率決策會議結論出爐，英國及日本央行也在當天舉行會議，我央行則是今天下午2點召開第三季理監事會，無縫接軌三大央行決議，做出最妥適因應政策，市場普遍預料不動機率高。央行同時將今年我國經濟成長率預估上調至1.6％，較6月時發布的預測值1.52％，上修0.08個百分點，高於主計總處8月發布預測值1.56％，同步認定「保一」（1％以上）。

今年以來全球飽受新冠病毒疫情肆虐，主要經濟體經濟大衰退，各國央行啟動史無前例寬鬆政策撐經濟，我央行也在3月大幅降息1碼，重貼現率調低至史上最低的1.125％。

時序進入第三季後，主要國家紛紛爆發二次疫情，但台灣還是一樣穩穩的，8月出口甚至創新高紀錄，整體上仍延續穩健腳步。尤其國內資金充沛，暫無再降息的必要，市場普遍預料，第三季央行會議結論，利率連二凍，後續若有效疫苗及治療藥物進一步釋出好消息，甚至年底的第四季理監事會，利率預料將會連三凍。

(中時 )