金管會副主委邱淑貞今（17）日表示，「金融資安行動方案」鎖定推動規模比較大、資產在1兆元以上的大型銀行、保險公司等金融機構或純網銀設置副總經理層級的資安長，統籌資安政策推動協調與資源調度，至於是專任或兼任，則由銀行依照業務需要決定。

邱淑貞指出，金融機構的資訊安全不只在前台交易，中台風險管理、後台稽核全部都跟資訊安全有關，資安長要做到資源調度協調和分配、業務整合和協調等，就要到副總層級。金控著重管理，並非規劃設置資安長的對象，設置資安長是金管會的期待，並非法規要求、強制性的，但相信金融機構會依照這樣的期待進行，也是對保戶、存戶的承諾。

金管會今日在行政院會報告「金融資安行動方案」，金管會指出，為強化金融業資安防護能力，已啟動「金融資安行動方案」計畫，透過「強化主管機關資安監理」、「深化金融機構資安治理」、「精實金融機構資安作業韌性」及「發揮資安聯防功能」四個面向，提出共計36項資安措施。

除就現有資安措施再優化精進外，金管會再規劃資安新思維方向，如推動一定規模金融機構或純網銀設置資安長，強化金融資安韌性，建立資安應變體系等。

金管會表示，將與周邊單位、各業公會及金融業者，以四年為期分階段推動，每半年檢討成果，隨資安發展趨勢及實務運作情形，調整行動方案內容。

行政院長蘇貞昌表示，金融市場的穩定發展，對國家經濟成長、持續吸引投資至關重要，而金融體系的穩健運作，更攸關國家經濟安全。

蘇貞昌說，金融業高度利用資訊科技，營業模式與各項金融服務，也隨著數位時代來臨而日新月異，政府也因應這樣的趨勢，做出與時俱進的法制修正。例如，在7月30日院會中通過的「電子支付機構管理條例」，開放跨機構間互通的金流服務，增加民眾支付的便利性。資安是金融科技創新的基礎，隨著資安威脅日益嚴峻，對金融資安防護，也一定要更加謹慎。

蘇貞昌說，金管會除了從業務准駁、存保費率、風險資本等監理工具加以引導金融機構做好這些措施外，也要儘速增訂新興金融科技資安規範、建立金融資安事件的應變體系，達到兼顧安全與便利不中斷的金融服務。

(工商 )