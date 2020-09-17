未來假日之森將開發打造成更多樣的海域運動專區。（謝明俊攝）

苗栗縣政府自2008年起，就指定竹南假日之森海域，為苗栗縣水域遊憩管理辦法中的風浪板專區，成為國內少數對海域活動持正面開放態度的縣市政府，目前，苗栗縣政府更進一步提「濱海風景特定區」計畫送交通部審定，未來更使苗栗海域休憩活動更形發達。

竹南假日之森因有得天獨厚的海岸森林及廣闊的沙灘，被衝浪業者選為全台最適合發展衝浪的地點之一，並在業者的全力爭取下，於2008年由苗栗縣政府文觀局正式在發展觀光條例中水域休憩管理辦法，將假日之森正式指定風浪板專區。從此，衝浪業者開始依法在此發展衝浪教學，以及舉辦各式衝浪比賽、活動。

由於國內衝浪等海域活動日益興盛，除了傳統的衝浪運動以外，國外各類型海域運動紛紛傳入國內，例如：適合風平浪靜時玩樂的立槳，風強時的風箏衝浪、風浪板等，根據不同的氣候狀況可進行不同運動項目。

15日，爭取國內海域解禁的台北市獨木舟協會理事長李元治，駕駛獨木舟由苗栗假日之森上岸休息，但被海巡人員以不符該指定專區限定運動項目為由，拒絕李上岸，而改由其它地點上岸。而為了表示對李元治盡地主之誼，假日之森所在地的竹南鎮公所秘書謝文福，還特地趕到假日之森歡迎李元治一行，結果場面一度尷尬。

這椿小插曲正好顯示政府法令條文內容，也須與時俱進進行補充修正，以符合實際所需。縣府文觀局長林彥甫表示，目前縣府已研擬妥一分「苗栗縣濱海風景特定區」的發展計畫，將竹南龍鳳漁港起至後龍海角樂園間的這一帶海濱，列為特定區進行開發打造。

林彥甫說，目前專案計畫已經接近核定，待交通部觀光局正式核定後，文觀局將會依此另外擬定細部計畫與規定，再將新興的運動項目詳細載入表列，以補足先前法令不足地方。

(中時 )