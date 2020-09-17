「小鬼」黃鴻升昨（16日）在家中猝逝，他被爸爸發現倒臥家中，小鬼當時已沒了氣息，白髮人送黑髮人，令人鼻酸，小鬼死訊震驚各界，而與黃鴻升有好交情的好友歐漢聲（歐弟）得知噩耗後，稍早在網上PO陽台照，仔細一看有一隻黑蛾停留在樹枝上，讓網友看了鼻酸留言：「他回來看你們」。

歐漢聲稍早在IG曬出陽台照，但他已難過到沒有寫下隻字片語，不過仔細看照片，有一隻黑蛾停留在樹枝上，同為小鬼好友的修杰楷則現身留言：「那個陽台是我們的天地」，讓網友看了都不捨直呼：「他回來看你們」、「我們也很想他」、「他來跟你們道別」。

在民俗傳說中，過世的親人放不下生前的家人、好友，靈魂會化成昆蟲回家探望，也因此在辦喪事期間，若靈堂或家中看到昆蟲，都會被提醒不可以打死或是趕出去。

黃鴻升過去曾找歐漢聲、修杰楷、衛斯理、謝坤達拍《我朋友》的MV。（圖／本報系資料照片）

其實黃鴻升在2015年推出新專輯時，他就找來4位好兄弟歐漢聲、修杰楷、衛斯理、謝坤達來拍《我朋友》的MV，5個大男孩一起穿上高中制服打籃球、在校園嬉鬧，彷彿回到學生時光，如今小鬼卻已不在人世間，讓人不勝唏噓。

(中時新聞網)