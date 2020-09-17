美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）今日訪台。圖／取自美國國務院

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）17日下午搭乘專幾飛抵松山機場，展開三天的訪問行程。（鄭任南攝）

來台訪問的美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）17日下午搭乘專幾飛抵松山機場，展開三天的訪問行程。（鄭任南攝）

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）17日抵台訪問，代表團專機傍晚17時15分降落台北松山機場。(黃世麒攝)

【現場直播】美國國務次卿柯拉克 訪問團抵台｜2020.09.17

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach)下午率團訪問台灣。這是美國國務院自1979年以來，訪台最高層級官員。

外交部指出，柯拉克在台期間將與蔡英文總統及我國政府高層互動，並與同團的美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）代表美方出席故前總統李登輝的告別追思禮拜，向李前總統對台灣民主的貢獻致敬。

總統府發言人張惇涵則表示，期盼透過柯拉克次卿此行，讓台美之間能夠有更多面向的交流與討論，為台美進一步的合作，包括經濟層面的合作，奠定更堅強的基礎；蔡英文總統並預計18日晚間於官邸宴請美方代表團。

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）於8月31日宣布將與我方進行經濟對話，隨後美國務院即派遣柯拉克次卿來台，與我方討論如何就各項優先領域強化台美經濟合作。外交部強調，在本年8月美國政府派遣衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台後，美方再次派遣高層政府官員來訪，彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。

不過，柯拉克此行未列入經濟對話，外傳是因台灣高調宣傳惹怒美國致行程遭取消，張惇涵今天也鄭重表示，這絕非事實，柯拉克率團訪台，即已充分顯示台美兩國是共享民主價值的堅實夥伴。

(中時新聞網)